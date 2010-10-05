В Украине непростая ситуация с подростковой преступностью

В Украине сложилась непростая ситуация с подростковой преступностью.

Это было отмечено во время заседания Всеукраинского межведомственного координационно-методического совета по правовому образованию населения, которое проходит под председательством министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

На рассмотрение заседания был вынесен вопрос профилактики детской преступности и безнадзорности.

Как было отмечено в ходе заседания, статистика правоохранительных органов свидетельствует, что на сегодняшний день на долю подростковой категории населения приходятся в 7 раз больше негативных поступков, чем на другие детские категории, в этом возрасте в 40 раз увеличивается количество немотивированных поступков.

Наиболее криминогенным вековым периодом на сегодняшний день является 16-17 лет – в этом возрасте подростками совершается почти 62% преступлений от общего количества. При этом нет ограничений или исключений в зависимости от социального статуса несовершеннолетних преступников – ими становятся как беспризорные (без родительской опеки и постоянного местожительства), выходцы из неблагополучных семей, так и выходцы из вполне педагогически и материально благополучных семей.

Одним из негативных аспектов роста детской беспризорности, как отмечалось в ходе заседания Совета, стало ухудшение материального благополучия взрослой части населения; увеличение количества безработных, обострение социальных споров между детьми и родителями. В связи с этим проблема добывания денег для детей улицы вышла на первый план. Согласно статистике, на сегодняшний день каждый пятый ребенок ради получения денег совершает кражу и реализовывает награбленное.

С целью преодоления и предупреждения правонарушений подростками Всеукраинский межведомственный координационно-методический совет принял ряд рекомендаций профильным министерства и ведомствам - Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерству образования и науки Украины, Министерству внутренних дел Украины.

Среди прочего, приняты рекомендации относительно привлечения к правовоспитательной, правообразовательной и профилактической работы молодежных общественных организаций. Органам власти рекомендовано способствовать развитию сети приютов для несовершеннолетних, центров социально-психологической реабилитации и приемников-распределителей для несовершеннолетних.

Планируется начать работу по привлечению подростков, склонных к правонарушениям, к непосредственному участию в проведении общественных мероприятий. Предусматривается выпуск телефонного справочника для учеников учебных заведений об управлении, службах, занимающихся вопросами несовершеннолетних и т. п.

***Всеукраинский межведомственный координационно-методический совет по правовому образованию населения был создан в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 29 мая 1995 г. «О Программе правового образования населения Украины». Координацию деятельности министерств, других центральных органов государственной исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, а также методическое обеспечение относительно правового образования населения осуществляет Министерство юстиции.