Завтра в Украине потепления не ожидается

6 октября в Украине потепления не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра малооблачно, без осадков; температура ночью - 1-4° тепла, заморозки на поверхности почвы - 0-5°, местами в воздухе - 0-3°; днем - 7-12° тепла, в Закарпатье - 13-18°; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - 2-7° тепла. В Приазовье и Крыму переменная облачность, небольшой дождь; температура ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15°. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и южной части отдельные порывы - 15-20 м/с.

В Киевской области малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки - 0-4°, температура днем - 7-12° тепла.

В Киеве малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки - 0-2°, температура днем - 9-11° тепла.