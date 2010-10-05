Ядовитые отходы из Венгрии в реку Тиса и в Украину - не попадут

Угрозы попадания ядовитых отходов из Венгрии в реку Тиса и на территорию Украины нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

По сообщению Посольства Украины в Венгерской Республике, около 14.00 4 октября в г. Айка (400 км от границы Украины) из хранилища глиноземного завода в результате разрушения бетонных стен вылилось 600 тыс. куб. м красного шлама, которым залито 7 населенных пунктов, расположенных рядом с предприятием.

В результате экологической катастрофы погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестной, госпитализировано 60 человек.

Из населенных пунктов проводится эвакуация жителей. Поврежден газопровод высокого давления, прекращено движение железнодорожного транспорта. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в Венгрии произошел взрыв на дамбе резервуара с ядовитыми отходами алюминиевого производства. Взрыв на дамбе резервуара с так называемым "красным шламом" произошел на крупном предприятии по производству алюминия Ajkai Timfoldgyar Zrt в 160 километрах к западу от Будапешта. По данным руководителя местных спасателей Дьердя БАКОША, после взрыва из резервуара вылилось 600-700 тысяч кубических метров токсичных отходов.