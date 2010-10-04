42-й Президент США Билл КЛІНТОН считает, что в ХХІ веке умереть от СПИДа является преступлением. На этом он акцентировал в воскресенье в Киеве, выступая во время акции «Битва за будущее», посвященной борьбе со СПИДом, передает корреспондент УНИАН.

«Это преступление в ХХІ веке для молодого человека - умереть от СПИДа. Не стоит этого делать. Но вы должны иметь желание пройти тестирование. Собственно, поддерживать свое здоровье», - сказал Б.КЛИНТОН.

Он призвал всех участников акции «Битва за будущее» рассказать об этом своим друзьям и призвать их пройти тест на ВИЧ/СПИД.

По словам Б.КЛИНТОНА, на данный момент вакцины против СПИДа не существует, а есть лишь профилактика и лечение.

«Моя жизнь посвящена спасению молодых людей, чтобы предупредить смерть», - отметил экс-президент США.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье на Михайловской площади в Киеве состоялась акция «Битва за будущее», посвященная борьбе со СПИДом. Она была организована Фондом АнтиСПИД Елены ПИНЧУК. В акции приняли участие почти 3 тысячи человек, преимущественно молодого возраста. Также в ней были задействованы известные украинские артисты.