Сегодня Международный день пожилых людей

Сегодня, 1 октября, по инициативе Организации Объединенных Наций, во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Это ежегодное событие призвано заострить внимание общества на проблемах пожилых людей, повысить степень осведомленности о проблеме демографического старения общества, вовлечь пожилых людей в участие в общественной, экономической, культурной и духовной жизни общества.

Согласно общепринятой классификацией, пожилым считается человек, достигший 65 лет. Таких людей во всем мире насчитывается 629 млн.

Украина, как полноправный член ООН, поддержала инициативу международного содружества и с 1991 ежегодно отмечает этот день. Решение о ежегодном отмечании в Украине Международного дня пожилых граждан и создание надлежащих условий социальной защиты пенсионеров, инвалидов, одиноких нетрудоспособных граждан утверждено правительственным постановлением.