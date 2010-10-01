В Украине более 100 тысяч сирот

Сегодня в Украине проживает 100,3 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила директор Госдепартамента по вопросам усыновления и защиты прав детей Людмила БАЛЫМ.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество таких детей снизилось. «В 2008 году детей сирот было 103,5 тысяч, то есть количество уменьшилось почти на три тысячи. Среди детей, которые нашли семью в усыновлении, - 35 тысяч, под опекой и попечительством проживает почти 63 тысячи детей. В приемных семьях, детских домах семейного типа – уже почти 9 тысяч. То есть, большое количество детей, которые не имеют родителей, уже реализовали свое право на воспитание в семье, пусть и не в родной», - отметила Л.БАЛЫМ.

Однако она подчеркнула, что около 29 тысяч детей, состоящих на учете, воспитываются в различных интернатных учреждениях страны. «Эти дети ждут своих родителей. Сегодня главная задача государства – помочь им найти своих родителей. В последние года вопросы семейного обустройства ребенка были приоритетными, остаются такими и сейчас. Семья – самое лучшее для ребенка», - убеждена Л.БАЛЫМ.