Министр предлагает ввести осмотр старшеклассников у нарколога

Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК и министр науки и образования Дмитрий ТАБАЧНИК считают целесообразным введение в старших классах школ обязательного осмотра у врача-нарколога.

Как передает корреспондент УНИАН, на межведомственном совещании в Генеральной прокуратуре Украины, З.МЫТНИК отметил, что старшеклассников во время обязательного ежегодного осмотра должен осматривать и врач-нарколог, чтобы своевременно выявить детей, употребляющих наркотики.

Д.ТАБАЧНИК поддержал эту инициативу и сказал: "Это очень позитивно, потому что это ранняя профилактика. Нарколог намного профессиональнее сможет выявить того подростка, который пристрастился к наркотикам". Министр образования подчеркнул, что это целесообразно ввести для старшеклассников.