Объяснили возможную причину смертей во время занятий спортом

Медики объяснили возможную причину внезапных смертей молодых людей во время занятий спортом.

Как передает корреспондент УНИАН об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной XІ Национальному конгрессу кардиологов.

По словам директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова АМН Украины, академика Национальной Академии медицинских наук Украины Геннадия КНЫШОВА, внезапные смерти могут быть связаны с врожденной генетически обусловленной гипертрофической кардиомиопатией.

“То есть, толстенная мышца левого желудочка мощно сокращается, человек вроде физически здоров, но там есть посередине перетяжка, которая перекрывает движение крови внутри желудочка. И это приводит к нарушению ритма, сбою и внезапной остановке сердца. Это - специальная патология”, – сказал Г.КНЫШОВ.

Академик подчеркнул, что именно это заболевание вызывает внезапную смерть у спортсменов, молодых людей во время кросса.

“Сейчас из института физкультуры к нам обратились, чтобы всех студентов проверить относительно гипертрофической кардиомиопатии. Именно эта болезнь приводит к внезапным остановкам сердца у спортсменов, которые имеют очень хорошую мощную мышцу”, – отметил Г.КНЫШОВ.

Он считает необходимым всем детям, военнослужащим и спортсменам массово провести ультразвуковое обследование. “За несколько минут просмотра можно сразу же поставить диагноз”, – сказал Г.КНЫШОВ.

Директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени также подчеркнул, что специалист по внешнему виду человека может определить наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

“Опытный врач даже по пульсации вены может сказать, что это трехстворчатая недостаточность, по цианозу, свойственному определенному пороку, по пальцам – синева, часообразные ногтевые фаланги. Признаков очень много, и опытный врач может определить основные сердечные заболевания”, – сообщил Г.КНЫШОВ.

В свою очередь, директор Института кардиологии имени академика М.Д.Стражеско АМН Украины, академик Национальной Академии медицинских наук Украины Владимир КОВАЛЕНКО отметил важность комплексных массовых медицинских обследований в школах, которые проводились в СССР.

«Это очень правильная тактика на преждевременное выявление болезней и предупреждение таких ситуаций, которые, к сожалению, сегодня встречаются. Однако такое положение связано еще с одним обстоятельством, когда люди имеют возможность обследоваться, и не делают этого. Следует вырабатывать, формировать национальную ментальность относительно отношения к своему здоровью», - подчеркнул В.КОВАЛЕНКО.