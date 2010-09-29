Объяснили возможную причину смертей во время занятий спортом
Врожденная кардиомиопатия
Медики объяснили возможную причину внезапных смертей молодых людей во время занятий спортом.
Как передает корреспондент УНИАН об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной XІ Национальному конгрессу кардиологов.
По словам директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова АМН Украины, академика Национальной Академии медицинских наук Украины Геннадия КНЫШОВА, внезапные смерти могут быть связаны с врожденной генетически обусловленной гипертрофической кардиомиопатией.
“То есть, толстенная мышца левого желудочка мощно сокращается, человек вроде физически здоров, но там есть посередине перетяжка, которая перекрывает движение крови внутри желудочка. И это приводит к нарушению ритма, сбою и внезапной остановке сердца. Это - специальная патология”, – сказал Г.КНЫШОВ.
Академик подчеркнул, что именно это заболевание вызывает внезапную смерть у спортсменов, молодых людей во время кросса.
“Сейчас из института физкультуры к нам обратились, чтобы всех студентов проверить относительно гипертрофической кардиомиопатии. Именно эта болезнь приводит к внезапным остановкам сердца у спортсменов, которые имеют очень хорошую мощную мышцу”, – отметил Г.КНЫШОВ.
Он считает необходимым всем детям, военнослужащим и спортсменам массово провести ультразвуковое обследование. “За несколько минут просмотра можно сразу же поставить диагноз”, – сказал Г.КНЫШОВ.
Директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени также подчеркнул, что специалист по внешнему виду человека может определить наличие сердечно-сосудистых заболеваний.
“Опытный врач даже по пульсации вены может сказать, что это трехстворчатая недостаточность, по цианозу, свойственному определенному пороку, по пальцам – синева, часообразные ногтевые фаланги. Признаков очень много, и опытный врач может определить основные сердечные заболевания”, – сообщил Г.КНЫШОВ.
В свою очередь, директор Института кардиологии имени академика М.Д.Стражеско АМН Украины, академик Национальной Академии медицинских наук Украины Владимир КОВАЛЕНКО отметил важность комплексных массовых медицинских обследований в школах, которые проводились в СССР.
«Это очень правильная тактика на преждевременное выявление болезней и предупреждение таких ситуаций, которые, к сожалению, сегодня встречаются. Однако такое положение связано еще с одним обстоятельством, когда люди имеют возможность обследоваться, и не делают этого. Следует вырабатывать, формировать национальную ментальность относительно отношения к своему здоровью», - подчеркнул В.КОВАЛЕНКО.