Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ осуществил кадровые ротации в сфере здравоохранения.

Соответствующие распоряжения размещены на Правительственном портале.

В частности, освобожден от должности первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ и назначен на эту должность Виктор ЛЫСАК.

Заместителем министра здравоохранения Украины назначена Владлена ДУБИНИНА.

Кроме того, Н.АЗАРОВ освободил Игоря СТАСЮКА от должности заместителя председателя Комитета по контролю за наркотиками в соответствии с его заявлением, и Евгению МАТЮШКО от должности заместителя председателя Комитета по контролю за наркотиками в соответствии с ее заявлением.

Также на Правительственном портале содержатся распоряжения об освобождении 29 сентября Сергея ЛИТВИНЧУКА от должности первого заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за ценами в связи с сокращением количества должностей первых заместителей начальника этой инспекции и об освобождении Николая ШВЕДЕНКО от должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины по собственному желанию.