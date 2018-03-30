Увеличение пенсионного возраста. Цинично и контрпродуктивно

Нынешняя украинская власть – непревзойденный мифотворец. Скажу так - неразрешимых проблем нет. Есть должностные лица которые не знают, не умеют, не хотят или не могут их решить, потому вместо их решения порождают мифы, разрабатывают паллиативы, которые рекламируют своим избирателям как достижения.

Я насчитал их, по крайней мере, больше десятка. Рассмотрим детальнее один из них. Миф о пенсионном возрасте и дефиците Пенсионного фонда. Есть два пути ликвидации дефицита Пенсионного фонда: один - увеличение поступлений в него, другой - уменьшение платежей из него путем увеличения пенсионного возраста. Продуктивный - первый вариант. Власть выбрала второй - контрпродуктивный и циничный. Каковы последствия его реализации?

- исходя из низкой продолжительности жизни в Украине, при увеличении пенсионного возраста - пенсию просто никому будет платить и проблемы Пенсионного Фонда решатся автоматически;

- если рабочие места дольше будут заняты престарелыми пенсионерами, то увеличится безработица среди молодежи, которая, будучи более образованной и более мобильной, чем пенсионеры, первой убежит на запад, что по долгосрочным последствиям (научным, экономическим и демографическим) будет катастрофой, однако катастрофой на порядок большей, чем нынешние проблемы Пенсионного Фонда.

Утверждаю, что проблема недопоступлений средств в Пенсионный Фонд создана искусственно солидарной системой его формирования и распределения, а также действующей налоговой, страховой и кредитной политикой. Об этом и другом я писал Президенту в объемном «Открытом письме», размещенном на портале "Воля народа".

Как следует решить проблему, если бы на „властном Олимпе” было желание разработать и принять продуктивный вариант?

- законодательно обязать осуществлять отчисления в Пенсионный Фонд со всего объема заработной платы, а не только с заработков до 13320 гривен. Справка для читателей: Законодательными актами Украины установлено, что, начиная с августа 2010 года, с суммы заработка свыше 13320 гривен в месяц ни работник из своего заработка, ни фирма, в которой он работает, не будут платить ни копейки в Пенсионный Фонд. То есть целая армия высокооплачиваемых должностных лиц частично освобождена от финансирования ПФ, потому что из размера зарплаты, свыше 13320 гривен в месяц им платить становится невыгодно?! Но граждане с низкими заработками платят в ПФ 2% без каких бы то ни было ограничений, и предприятие, на котором работает низкооплачиваемый рабочий, также платит в ПФ 33,2% от фонда оплаты труда. Предпринимателей, у которых не заработок, а оборот до 300 тысяч гривен в год, хотят заставить платить в ПФ. Где логика? Это называется „богатые поделятся с бедными”?

-снизить объем теневого сектора экономики Украины, который достигает 2/3 ВВП. Если власть захочет его легализовать, то поступления в ПФ вырастут втрое и проблемы с его дефицитом отпадут автоматически, а размер пенсий увеличится почти втрое;

Справка для читателей: Возьмем для демонстрации предкризисный 2007 год. В 2007 году украинцы официально осуществили покупок на сумму вдвое большую, чем официально полученная (заработанная). Это при том что при покупке автомобилей, жилья, их стоимость в договорах занижается. Это при том что часть продукции гражданами покупается на стихийных и организованных рынках, где сумма покупки статистикой прямо не фиксируется и чеками не оформляется. За тот же 2007 год граждане Украины увеличили сбережения в гривне на 93%, в долларах - на 76%. Что это значит? Что легальные доходы граждан равняются 1/3 от их реальных доходов. Это подтверждает, что объем теневой экономики вдвое выше, чем легальный сектор – тот, чтоплатит налоги, а зарплату - через запись в ведомостях, а не в конверте. Правда, возникает риторический вопрос: кто же эти граждане: бабушки, которые торгуют возле метро и у подъездов, или олигархи?

И в конечном итоге, основа пенсионной реформы - в замене накоплений и выплаты пенсионных средств по схеме солидарной системы и переход к персонифицированной пенсионной системе. Следует ввести в Пенсионном фонде персональные счета работающих. На персонифицированные счета должны зачисляться как обязательные пенсионные отчисления, так и добровольные взносы, и не следует делить их между государственными и негосударственными пенсионными фондами. Пенсионный фонд в Украине должен быть лишь один и только государственный на ближайшие десять лет, для недопущения к ним „творцов” финансовых пирамид. Пенсионный фонд должен держать аккумулированные средства на спецсчете в НБУ. На остатки средств на спецсчете НБУ должен начислять проценты на уровне учетной ставки, которые потом распределялись бы пропорционально между остатками средств на персонифицированных счетах граждан. НБУ должен был бы иметь право эти средства одалживать коммерческим банкам вместо средств дополнительной эмиссии, что частично решало бы проблему инфляции. При такой схеме размещения пенсионных средств отпала бы проблема страхования средств, хотя понятно, что потерь „навара” страховщики будут пытаться не допустить. Следует обеспечить право наследственности граждан на остатки средств на персонифицированных счетах в Пенсионном Фонде. В случае смерти владельца счетов – гарантировать выплату неиспользованных сумм средств правопреемникам.

Предложенная мной схема могла бы стать основой реальной реформы пенсионной системы в Украине. При таких условиях сами граждане настаивали бы на выплате зарплаты легально, а не в конвертах. Попытка власти решить вопрос путем неосмотрительного увеличения пенсионного возраста является паллиативом и детонатором социального возмущения - одновременно.

Владимир Пилипчук, народный депутат Украины 1-го и 2-го созывов, академик Академии экономических наук Украины, профессор