Завтра в Украине - дожди

Завтра на западе Украины ожидаются дожди. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

На остальной территории местами небольшой кратковременный дождь, в восточной части умеренный, местами грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°; в восточной и южной части ночью 12-17°, на побережье Крыма до 20°, днем 22-27°.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях и Крыму местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре возле Киева 16°.