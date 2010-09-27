Синоптики рассказали о погоде в октябре

В октябре среднемесячная температура составит 6-12 градусов тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Средняя месячная температура воздуха составит 6-12 градусов, на юге Крыма – до 14 градусов, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла», - говорится в метеорологическом бюллетене за октября.

Также в Укргидрометцентре прогнозируют в октябре заморозки, но, как объясняется, это обычное природное явление, особенно во второй половине месяца.