Кофе беременным вреден

Излишнее увлечение кофе во время беременности плохо отзовется на новорожденном.

Исследователи из Нидерландов сделали вывод, что шесть чешек кофе в день во время беременности плохо влияют на внутриутробное развитие плода. Также возможны преждевременные роды и появление на свет младенца с низким весом.

В ходе исследования велись наблюдения за 7 тысячами беременных женщин вплоть до родов. Испытуемые вели дневник, отмечая количество выпитого чая и кофе. Состояние плода регулярно отслеживалось с помощью ультразвукового исследования.

Большинство любительниц кофе произвели на свет детей с весом ниже нормы.

Медики рекомендуют беременным не более одной чашки чая или кофе ежедневно.

www.med2.ru