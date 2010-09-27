Кофе беременным вреден
10:51, 27 сентября 2010Страна
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Плохо влияет на внутриутробное развитие плода
Излишнее увлечение кофе во время беременности плохо отзовется на новорожденном.
Исследователи из Нидерландов сделали вывод, что шесть чешек кофе в день во время беременности плохо влияют на внутриутробное развитие плода. Также возможны преждевременные роды и появление на свет младенца с низким весом.
В ходе исследования велись наблюдения за 7 тысячами беременных женщин вплоть до родов. Испытуемые вели дневник, отмечая количество выпитого чая и кофе. Состояние плода регулярно отслеживалось с помощью ультразвукового исследования.
Большинство любительниц кофе произвели на свет детей с весом ниже нормы.
Медики рекомендуют беременным не более одной чашки чая или кофе ежедневно.
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