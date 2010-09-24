Немецкие дети становятся все более гиперактивными

Гиперкинетические расстройства среди немецких детей и подростков становятся все более распространёнными. Эксперты Университета Кёльна /Германия/ рассмотрели национальные данные о десятках тысяч детей и школьников за семилетний период. Подсчитано, что за этот временной промежуток показатели гиперактивности среди детей от рождения и до 18 лет повысились на 50% и составили 2,2%. Наибольший рост случаев поведенческих расстройств замечен среди подростков 15-18 лет. Врачи отмечают, что гиперактивность стала чаще встречаться среди девочек - уровни заболевания увеличились на все 70% в возрастной группе от 6 до 18 лет, по сравнению с 53-процетным ростом среди мальчиков.

Данные показали, что 1,1% немецких детей и подростков 6-18 лет с диагностированной гиперактивностью получают лечение, в основном препаратом метилфенидатом. Эта цифра соответствует 252%-ному увеличению суточных доз выписанного по рецепту лекарства в сравнении с уровнем 2000 года.

ami-tass.ru