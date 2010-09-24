Суд проводит ревизию по делу о земле медуниверситета

27 сентября Высший хозяйственный суд Украины повторно рассмотрит дело о земле спортивного оздоровительного лагеря «Медик», находящегося в ведении Национального медицинского университета им. А.Богомольца.

Об этом УНИАН сообщил юридический представитель медуниверситета Игорь ХАСИН.

Представители медуниверситета опасаются, что у них могут отобрать землю оздоровительного лагеря, сказал он.

Он напомнил, что 4 августа 2010 года постановлением Высшего хозяйственного суда (ВХСУ) была удовлетворена кассационная жалоба Медицинского университета им. Богомольца и кассационное представление прокуратуры, отменены незаконные решения судов первой и апелляционной инстанций в отношении 5,3 гектаров земли, на которой находится спортивный оздоровительный лагерь университета. Также ВХСУ вынес новое решение, согласно которому отказал Козинскому поселковому совету в праве на землю медуниверситета.

Как рассказал И.ХАСИН, в июне 2009 года чиновники Козинского поссовета подали иск в суд, в котором утверждали, что из 10 гектаров земли, на которых расположена база отдыха медиков, медуниверситету принадлежит лишь 4,7 гектаров. Остальное, якобы, ничейное, а значит - относится к землям поссовета. Между тем, государственный акт на землю медуниверситет получил еще в 1998 году. Тогда же законность права пользования землей была подтверждена Верховной Радой Украины, Обуховским райсоветом, санитарной и экологической службами, сказал юридический представитель. Самим же сельским советом был согласован проект и границы земельного участка. Подтвердили законность владения медиками 10 гектаров земли и многочисленные проверки Главного управления Госкомзема в Киевской области. Как заявляли тогда представители медуниверситета, поссовет был намерен передать эту землю под застройку очередных дворцов. После августовского решения ВХСУ это оказалось невозможным – законность владения медиками 10 гектарами земли была подтверждена судом.

Однако, по словам юридического представителя медуниверситета, «ни Козинский поссовет, ни стоящие за ним претенденты на эту землю на этом не успокоились». Как следует из обращения медиков в Генеральную прокуратуру, СБУ, главе ВХСУ, Козинский поссовет, «после отказа ВХСУ в удовлетворении их иска, сфальсифицировал решение сессии от 13.04.09. с целью создания искусственной возможности для пересмотра этого решения».

По мнению И.ХАСИНА, это подтверждает и молниеносная, несвойственная суду оперативность в производстве по данному делу. Так, 1 сентября 2010 года Управлением земельных ресурсов был направлен запрос в Козинский поселковый совет, на следующий день, 2 сентября 2010 года поселковым советом был подготовлен и направлен ответ на этот запрос с копией решения от 13 апреля 2009 г., а уже утром на следующий день, в 10 часов третьего сентября, Управлением земельных ресурсов были направлены копии заявления о пересмотре постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.

Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, поданное 6 сентября 2010 г., было принято судом немедленно, судья-докладчик, по неизвестным причинам немедленно же направила в Хозяйственный суд Киевской области запрос об истребовании дела, указав в нем, вопреки существующей практике, на необходимость срочной доставки дела в ВХСУ, рассказал И.ХАСИН. В результате, университетом даже еще не получены копии заявления о пересмотре решения, а дело 8 сентября уже находилось в ВХСУ, куда была срочно доставлено вне очередности. И уже 9 сентября было вынесено постановление о назначении судебного заседания.

По словам И.ХАСИНА, в отличие от прошлого рассмотрения дела в ВХСУ, медики уже не надеются на объективное рассмотрение дела, и направили соответствующие обращения председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, председателю ВХСУ Виктору ТАТЬКОВУ с просьбой не допустить судебного произвола и не дать лишить студентов и преподавателей государственного университета возможности оздоравливаться.