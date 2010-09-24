Фонд «Развитие Украины» и ФК «Шахтер» объявили о новом этапе сотрудничества

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» и Футбольный Клуб «Шахтер» объявили о начале нового этапа социального сотрудничества в рамках проекта фонда «Сиротству нет!».

Об этом сообщили сегодня в Донецке на пресс-конференции директор Фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН, главный тренер ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ и руководитель проектов и программ фонда Дарья КАСЬЯНОВА.

По словам участников пресс-конференции, в Украине впервые благотворительность и спорт объединились ради достижения общих целей – пропаганды национального усыновления и семейных ценностей. В ближайшее время будет запущена совместная информационная кампания, дети-сироты продолжат посещать футбольные матчи, а футболисты будут ездить в гости в детские дома. Планируется, что на разминку перед матчами футболисты ФК «Шахтер» будут выходить в футболках с надписью «Сиротству – нет!».

И в фонде, и в Клубе твердо убеждены - ребенок должен воспитываться в семье.

С.ПАЛКИН подчеркнул, что для ФК «Шахтер» тема сиротства «не безразлична» и официально объявил, что теперь «борьба с сиротством становится одним из направлений деятельности клуба». Он напомнил, что помимо приглашения детей-сирот на матчи с участием «Шахтера» и посещения игроками и тренерами команды детских домов, футболисты «Шахтера» «уже имеют опыт усыновления детей: яркий пример – Рустам ХУДЖАМОВ и в прошлом – Ян ЛАШТУВКА, которые усыновили детей, и это достойно уважения».

С.ПАЛКИН обозначил, что «совместно с Фондом мы хотим обратить внимание общества, внимание Украины на эту проблему, и своим ярким примером продемонстрировать то, каким образом мы хотим с этой проблемой бороться».

А.ЗАБОЛОТНЫЙ в свою очередь сказал, что «тема детей-сирот находится под личным вниманием Рината АХМЕТОВА, учредителя фонда «Развитие Украины» и Президента ФК «Шахтер». По его словам, Фондом уже много сделано для решения проблемы сиротства в Украине. Так, например, в прошлом году на «Донбасс Арене» состоялся благотворительный матч в поддержку портала sirotstvy.net, благодаря которому уже усыновлено 576 детей.

Но А.ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что, если взять проблему в целом, то в Украине сегодня проживают 31 тыс. детей-сирот, которые подлежат усыновлению, и «то, что мы делаем - это только маленькая толика того, что мы можем сделать, и того, что мы должны сделать».

«Поэтому участие футбольного клуба в этом, объединение наших усилий в решение этой проблемы, мне кажется, очень хорошая и нужная инициатива, нужная для нас перспектива», - сказал руководитель Фонда «Развитие Украины».

Подтверждением всех сказанных слов было радостное, по-детски непринужденное поведение малыша Жени, которого привели на пресс-конференцию его родители - Рустам и Стелла ХУДЖАМОВЫ. Родители усыновленного в январе 2010 года мальчика Жени признались, что он для них стал «источником радости и счастья».