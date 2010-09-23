Завтра в Киеве открывается международный конгресс психоаналитиков

В пятницу, 24 сентября, в Киеве открывается 5-й Международный конгресс Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН организаторы форума.

Основатель и ректор Международного института глубинной психологии (Киев) психоаналитик Светлана УВАРОВА, отметила, что интерес к форуму большой.

«Прибывают участники из 18 стран мира. Не только из Европы, но из Америки, Аргентины, из многих регионов Украины – около 200 человек. Это говорит о высоком интересе. Надеюсь, это будет отражать качество того психоанализа, который мы даем людям», - сказала С.УВАРОВА.

По его словам, процессы интеграции позволяют сделать опыт зарубежных коллег своим, что усилит качество услуг, которые предоставляют психотерапевты в Украине.

Ректор Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-Петербург, Россия) доктор психологических наук профессор Михаил РЕШЕТНИКОВ отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, 40% всех пациентов, которые обращаются ко врачам-интернистам (терапевтам, хирургам и т.д.) не нуждаются ни в какой врачебной помощи, а нуждаются в психотерапии.

«Психоанализ, к сожалению, находится на обочине процесса. Главное ожидание, связанное с международным конгрессом, это то, что он даст стимул для развития психотерапии в Украине. Участниками этого конгресса являются специалисты с мировыми именами, ведущие специалисты в области психоанализа, психотерапии, практической психологии. Мы собираемся обсудить общие проблемы психоанализа, его развитие и в том числе и развитие в Украине», - сказал М.РЕШЕТНИКОВ.