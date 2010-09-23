ВР усилила ответственность за преступления против детей

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Криминальный кодекс Украины» (относительно усиления ответственности за преступления против детей и лиц, в отношении которых установлена опека или опекунство)».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 337 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в результате халатного или недобросовестного с ними обращения, если это повлекло существенный вред здоровью пострадавшего, карается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы на тот срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Те же действия, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или другие тяжелые последствия, караются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Также предусматривается, что использование опеки или опекунства в корыстных целях во вред подопечному (занимание жилой площади, использование имущества) карается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.