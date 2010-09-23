Большинство детей с синдромом Дауна в Украине не ходят в школу

Только 1,5% детей с синдромом Дауна посещают общеобразовательные украинские школы, остальные 4 000 детей лишены такой возможности.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы на международной конференции «Удовлетворение потребностей людей с синдромом Дауна: улучшение здоровья, образования и качества жизни», которая состоялась в Киеве.

«Украинская система общего образования построена таким образом, чтобы дети с Синдромом Дауна не смогли учиться в средних школах! Наших детей не хотят и не могут научить читать и писать, им не дают качественного медицинского обслуживания. Государство не решает проблемы людей с Синдромом Дауна, а просто закрывает глаза на их существование», - заявил Сергей Курьянов, президент Всеукраинской благотворительной организации "Даун Синдром".

«Именно в обычных школах такие дети лучше учатся писать, читать и легко интегрируются в общество. Образование для людей с синдромом Дауна крайне важна для получения дальнейших профессий, поскольку продолжительность жизни людей с генетическими отклонениями на протяжении последних 20 лет существенно возросла и достигает свыше 60 лет », - подчеркнула Профессор Сью Бакли, директор научно-исследовательских программ фонда Down Syndrome Education International (Великобритания), ведущий исследователь в мире в области образования и развития детей с синдромом Дауна. По ее словам, в Британии почти каждый ребенок из Синдромом Дауна идет в обычную общеобразовательную школу.

С ней согласен и Филлип Маттисом - адъюнкт-профессор Детской больницы медицинского Центра м.Цинциннати, Огайо (США) и соавтор книги "Медицинская и хирургическая помощь детям с синдромом Дауна - Пособие для родителей". «Благодаря специальным стандартам в лечении, разработанным для людей с Синдромом Дауна, врачи от рождения имеют четкие рекомендации по их медицинскому сопровождению. Например, каждые три месяца такому ребенку должны проверять слух, поскольку 80% таких малышей имеют с ним проблемы. У вас в Украине я не видел ни одного ребенка со слуховым аппаратом. Не потому, что все они здоровы, потому что врачи и родители не знают о необходимости лор-проверок », - говорит Филлип Маттисом. Он подчеркивает готовность передачи необходимых методик для украинских.

Справка. По статистике в Украине ежегодно рождается 400 детей с Синдромом Дауна. Все они могут быть полноценными членами общества в условиях необходимой психолого-педагогической и медицинской поддержки. Люди с СД могут учиться в общеобразовательных школах, работать, создавать семьи.

В мире давно существует модель сопровождения таких детей и их семей. В Украине такой помощи нет. Медики и педагоги оперируют устаревшими и поверхностными данными о синдроме Дауна.

Всеукраинская Благотворительная Организация «Даун Синдром» является национальным объединением для людей с синдромом Дауна и их семей. ВБО «Даун Синдром» (www.downsyndrome.org.ua) была основана в 2003 году родителями детей с генетическими отклонениями. Сегодня членами организации являются более 520 семей по всей Украине. Основная цель организации - оказание поддержки детям с генетическими отклонениями, поддержка их семей, поддержка таких людей в реализации их прав на полноценную жизнь в обществе.

ВБО «Даун Синдром» начинает трехлетний проект развития при поддержке со стороны программы Корпоративной социальной ответственности компании EDB, одной из ведущих европейских ИТ компаний. В этом проекте ВБО «Даун Синдром» и EDB работают в тесном партнерстве с Down Syndrome Education Internationa (www.downsed.org), ведущим мировым благотворительным Фондом содействия развитию образования для людей с синдромом Дауна, чтобы обеспечить совершенствование консультативных, информационных, образовательных услуг и поддержки для людей с синдромом Дауна и их семей по всей Украине.