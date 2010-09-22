В Украине недопустят оборот опасной продукции?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О недопущении оборота в Украине опасной продукции”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 233 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что действие закона не распространяется на: услуги и работы; пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы, диетические добавки и вспомогательные материалы для переработки пищевых продуктов; продукты животного происхождения; корма, кормовые добавки и премиксы; живые растения и животных; продукцию человеческого, растительного и животного происхождения, которая непосредственно используется в качестве репродуктивного материала, предназначенного для воссоздания; спирт, алкогольные напитки и табачные изделия; лекарственные средства и ветеринарные препараты; наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры; ядерные материалы, специальные материалы, которые расщепляются, другую продукцию в сфере использования ядерной энергии; изделия военного назначения; объекты градостроения; продукцию, бывшую в употреблении, поставленную как предмет антиквариата или как продукция, подлежащая ремонту или восстановлению перед ее использованием, при условии, что поставщик такой продукции предоставляет информацию лицу, которому эта продукция поставляется, о необходимости ее ремонта или восстановления.

Предусмотрено, что производители обязаны вводить в оборот лишь безопасную продукцию. Продукция считается безопасной, если она отвечает требованиям относительно обеспечения безопасности продукции, установленным законами Украины и другими нормативно-правовыми актами.

В случае отсутствия требований относительно обеспечения безопасности продукции соответствующая продукция считается безопасной, если орган рыночного надзора не докажет, что такая продукция является опасной.

Продукция не может считаться опасной на тех лишь основаниях, что существуют возможности для достижения более высокого уровня безопасности продукции или на рынке предлагается другая продукция, с меньшей степенью риска.

В соответствии с законопроектом, потребители имеют право обращаться в органы рыночного надзора за защитой нарушенного права на безопасность продукции.

Органы рыночного надзора с целью осуществления мониторинга причин и количества таких обращений потребителей ведут их учет в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Производители обязаны:

отмечать на продукции или ее упаковке наименование и местонахождение производителя, название, тип или номер модели, номер партии или серийный номер, название составляющих частей и тому подобное в случаях и в порядке, определенных законодательством;

проводить по собственной инициативе экспертизу (испытание) образцов продукции, которая введена в оборот под их наименованием;

рассматривать обращения потребителей относительно безопасности продукции, введенной в оборот под их наименованием, принимать по результатам такого рассмотрения необходимые меры и вести учет таких обращений;

предоставлять (в пределах своей деятельности) потребителям соответствующую информацию, которая дает им возможность оценивать риски, присущие продукции в течение обычного или обоснованно предполагаемого срока ее использования, если такие риски являются не сразу очевидными без надлежащих предупреждений, и которая дает возможность потребителям принимать меры пресечения относительно таких рисков.

Государственный надзор за соблюдением производителями и распространителями продукции общего требования относительно безопасности такой продукции обеспечивается путем осуществления рыночного надзора, а также контроля продукции при ее ввозе на таможенную территорию Украины.

В соответствии с законопроектом, к производителю применяются штрафные санкции в виде штрафов в случае: введения им в оборот опасной продукции – в размере от 3 тысяч до 6 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное на протяжении трех лет совершение такого же нарушения, за которое уже был наложен штраф, – в размере от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

К распространителю применяется штрафная санкция в виде штрафа за несоблюдение им условий хранения распространяемой им продукции, если вследствие этого продукция стала опасной, – в размере от 500 до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное на протяжении трех лет совершение такого же нарушения, за которое уже был наложен штраф, – в размере от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Субъект ведения хозяйства должен оплатить штраф в 15-дневный срок со дня получения постановления о его наложении.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок он взимается в судебном порядке.