НБУ выпустит монету «Українське лікарське товариство»

Национальный банк Украины с 24 сентября т.г. вводит в обращение золотую памятную монету "Калина червона" номиналом 2 гривни.

Об этом говорится в письме НБУ банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Монета посвящена одному из символов Украины и продолжит серию "Наименьшая золотая монета".

Монета изготовлена из золота 999,9-й пробы: масса – 1,24 г, диаметр – 13,92 мм, тираж – 10 тыс. штук.

С 24 сентября Нацбанк также вводит в обращение памятную монету «Українське лікарське товариство» номиналом 2 грн. Монета посвящена 100-летию со дня основания во Львове первой профессиональной общественной организации врачей.

Монета изготовлена из нейзильбера: масса – 12,8 г, диаметр – 31 мм, тираж – 35 тыс. штук.