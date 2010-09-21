ВР защитила бездомных граждан и беспризорных детей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 238 из 409 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» предусмотрено, что регистрация места проживания лица или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения.

В вышеупомянутом законопроекте при определении понятия «бездомность» наличие или отсутствие места проживания не отмечается.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть новый тип заведения – центр комплексного обслуживания бездомных лиц, в состав которого будут входить несколько заведений в виде отделений.

Также предусмотрено, что детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, после завершения пребывания в соответствующих заведениях для таких детей, в детском доме семейного типа, в приемной семье, а также после срочной воинской службы или по возвращении с мест лишения свободы в случае отсутствия жилья или невозможности его возвращения предоставляется жилищное помещение во внеочередном порядке.

Предлагается установить ответственность за нарушение законодательства относительно социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей.