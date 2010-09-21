«Укрвакцина» наймет юрконсультантов за 1,9 млн грн

Государственное предприятие «Укрвакцина» намерено нанять международную юридическую компанию Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP для предоставления консультативных услуг по юридическим вопросам и для представительства в Украине и за ее пределами.

Как говорится в информации о применении процедуры закупки у одного участника, обнародованной в системе раскрытия информации о госзакупках в пятницу, цена предложения Akin Gump составила 1,9 миллиона гривен.

Согласно вступившему в силу в конце июля этого года закону о госзакупках, информация о применении процедуры закупки у одного участника публикуется на протяжении трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. Заказчик должен также согласовать применение этой процедуры в уполномоченном органе, опубликовать его и, в случае позитивного решения, имеет право на заключение договора о закупках через 5-14 дней.

В минувшую пятницу американская компания Trout Cacheris, нанятая действующим правительством для оценки деятельности предшественников в период с 2008 года по первый квартал 2010 года, сообщила о подаче иска в американский суд в связи с закупками «Укрвакцины» лекарств по завышенным ценам.

Trout Cacheris уточнила, что подала иск в суд в Портленде (Орегон) от имени подразделения Кабинета министров совместно с Akin Gump, которую она привлекла к сотрудничеству для выполнения полученного в Украине заказа еще в мае этого года. Иск подан в рамках расследования деятельности «Укрвакцины».

Правительство Украины обвиняет американскую компанию Olden Group в том, что она была частью международного сговора, связанного с мошеннической продажей вакцин и других лекарственных препаратов. В иске утверждается, что в 2008—2009 гг. Olden Group, принадлежащая оффшорным компаниям из Белиза и о.Ниуэ, сыграла ключевую роль в сговоре с целью незаконного завышения цены миллионов доз вакцины, закупавшихся для украинской системы здравоохранения. Согласно судебной жалобе, Olden Group и другие участники сговора использовали оффшорные подставные фирмы для отмывания денежных поступлений от схемы через банки в Латвии, США и других странах. Как предполагается, через схему за несколько лет прошли платежи «Укрвакцины» и Кабинета министров Украины на сумму более 50 миллионов долларов.

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