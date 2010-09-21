Украинские медики будут отвечать за врачебную халатность

Народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об усилении ответственности медицинских работников).

Текст соответствующего документа обнародовано на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, по подсчетам экспертов из Всемирной организации здравоохранения, в Украине из-за врачебной халатности ежедневно умирает 6-7 больных и втрое больше становятся инвалидами, а медики практически не несут ответственности за врачебную халатность по отношению к пациентам и своим обязанностям. При этом ежегодно к уголовной ответственности в Украине привлекается только около десяти медицинских работников.

Согласно действующему законодательству, врача можно наказать за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей только если это привело к тяжелым последствиям, но если тяжелых последствий нет, а ненадлежащее выполнение обязанностей имело место, то врачи фактически остаются без наказания за свои действия.

Зарегистрированным законопроектом предлагается внести изменения в статью 140 Уголовного кодекса Украины, которыми ввести уголовную ответственность не только в случае, если ненадлежащее выполнение медицинскими работниками своих обязанностей повлекло тяжелые последствия для больного, но и в случае, когда это повлекло телесные повреждения средней или тяжелой степени.

Также законопроект усиливает ответственность медицинских работников за ненадлежащее выполнение обязанностей, которые привели к тяжелым последствиям или тяжелым последствиям у несовершеннолетнего.