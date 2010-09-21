В Черновцах проходит международная медконференция

В Черновцах проходит двухдневная международная научно-практическая конференция «Современные методы диагностики в педиатрии», организованная украинскими и немецкими медицинскими специалистами в которой принимают участие более 350 специалистов-педиатров со всей Буковины.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН один из организаторов конференции, доктор медицины, врач-ортопед Вольф ЦИТРИН (Германия) необходимость провести на Буковине совместную конференцию по диагностических вопросам педиатрии возникла уже давно.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что на Буковине третий год действует немецко-украинская диагностическая лаборатория, которая отвечает высоким европейским стандартам. Ее основатели ищут возможность для создания так называемых «социальных пакетов», то есть сделать некоторые платные услуги доступными даже для пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Вольф Цитрин отметил, немецкие специалисты заручились поддержкой в проведении конференции у руководства Буковинского государственного медицинского университета и главного управления здравоохранения Черновицкой ОГА.

«Цель и цель конференции является общей - мы бы хотели, чтобы население Черновицкой области получило быстрее доступ к дешевым европейским методам диагностики, а также улучшение медицинского обеспечения и информирование украинских врачей о возможностях современных технологий в медицине. Ведь известно, что кто лучше диагностирует, тот лучше и лечит », - добавил доктор медицины Вольф ЦИТРИН.

Немецкие и украинские врачи получили возможность обменяться опытом в областях эндокринологии, педиатрии, лабораторных исследований. Украинские специалисты отмечают, некоторые из услышанных способов диагностики им известны, однако о многих слышат впервые.