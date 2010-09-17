20 000 грн - для 5-летнего мальчика, больного раком!

Богдан болеет с начала 2009 года. У него - опухоль внечревной полости. В Киеве после года лечения его списали как бесперспективного. В Москве - дали шанс на выздоровление. Сделали операцию, пересадку костного мозга. Перед выпиской Богдан прошел обследование, которое показало остаточные метастазы в костях скелета. Надеялись, что они исчезнут после курса лечебных препаратов. Но проверка в июне показала наличие метастаз. Продолжили лечение. Теперь - снова нужно обследование в Москве. Поездка очень важна - она определит дальнейшую судьбу мальчика. На поездку и обследования нужны 20 000 гривен.

Родители обращаются ко всем небезразличным людям помочь им собрать эти деньги!

Помогите Богдану - он изо всех сил борется за жизнь!

Телефон мамы Лены - 38068172 60 45

Реквизиты для оказания помощи:

Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601

МФО 315405

ОКПО 22772795

для зачисления на мгновенную карту 4405885013938268 ПриватБанк

Получатель: Шиндер А.М.