В лесах Крыма - чрезвычайная пожарная опасность

До 19 сентября в лесах Крыма местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 19 сентября.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма объявлена с 1 августа.