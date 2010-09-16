В лесах Крыма - чрезвычайная пожарная опасность

12:11, 16 сентября 2010
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Штормовое предупреждение

До 19 сентября в лесах Крыма местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 19 сентября.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма объявлена с 1 августа.

 

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