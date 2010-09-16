В лесах Крыма - чрезвычайная пожарная опасность
12:11, 16 сентября 2010Страна
0 0
Штормовое предупреждение
До 19 сентября в лесах Крыма местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.
Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 19 сентября.
Как сообщал УНИАН, чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма объявлена с 1 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter