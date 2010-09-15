Диспансеризация не является обязательной, и принуждать граждан к прохождению диспансеризации никто не собирается. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, которое размещено на его официальном сайте.

В сообщении отмечается, что проведение диспансеризации населения до сих пор было регламентировано рядом нормативно-правовых актов. В нем также сказано, что приказ Министерства здравоохранения Украины №728 от 28 августа 2010 года "О диспансеризации населения" стал логическим продолжением данных актов. В то же время отмечается, что “основной предпосылкой для разработки и принятия приказа является неудовлетворительное состояние здоровья граждан Украины”. В сообщении Минздрава Украины сказано, что “проявлениями этой ситуации является низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни населения Украины - 68,2 года (разрыв со среднеевропейскими показателями превышает 6, а с показателями стран Европейского Союза - 10 лет); высокие показатели общей смертности населения (16,3 на 1000 населения), что вдвое превышает показатели стран Европейского Союза, а показатели смертности населения в трудоспособном возрасте - в 2-4 раза; резкое выражение феномена мужской "сверхсмертности" (когда смертность мужчин в средней возрастной категории (25-44 года) почти в 4 раза превышает смертность женщин аналогичного возраста); один из наивысших в Европейском регионе уровень естественного спада населения (-4,2 на 1000 населения), что ведет к депопуляции населения быстрыми темпами; стремительное старение населения, ярко регрессивный характер воссоздания населения, когда доля населения старших возрастных групп значительно превышает долю населения в возрасте 0-15 лет); высокий уровень общей заболеваемости населения на фоне значительного распространения факторов риска заболеваний”.

В сообщении отмечается, что основной целью диспансеризации населения является, в первую очередь, предупреждение развития заболеваний, проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения, увеличение активного долголетия. В документе подчеркивается, что органы здравоохранения должны создать условия для того, чтобы все желающие могли пройти ежегодную диспансеризацию, но она не является обязательной.

В сообщении отмечается, что приказ вступит в действие после государственной регистрации в Министерстве юстиции и официального опубликования.