Почему Минздрав проводит проверки пищеблоков школ?

Министерство здравоохранения Украины проводит проверки пищеблоков школ в связи с отравлением детей в Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК.

«Проверки по пищеблокам сегодня идут по всей Украине», - сказал З.МЫТНИК.

Он отметил, что Минздравом в августе этого года было инициировано совещание совместно с Министерством образования и науки Украины с представителями всех регионов относительно подготовки школьных пищеблоков к новому учебному году, а также относительно условий пребывания детей в учебных заведениях.

Комментируя отравление 67 детей, которые обедали в одной из евпаторийских школ, З.МЫТНИК отметил, что «где-то кто-то проигнорировал моментами», и там была некачественная пища.

«В связи с этим было пищевое отравление», - сказал министр.

В то же время он отметил, что сегодня ситуация в Евпатории стабилизируется, все дети находятся в удовлетворительном состоянии и некоторые из них уже выписаны из больницы.

Как сообщал УНИАН, 10-12 сентября были госпитализированы 67 детей, которые отравились в школе № 12 в Евпатории.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «неподобающее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

13 сентября министр здравоохранения Украины З.МЫТНИК поручил Департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава в недельный срок проверить пищеблоки всех учебных заведений государства.