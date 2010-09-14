В чём обвиняют дельфинарии "Немо"?

Пресс-служба Министерства охраны окружающей природной среды сообщает о том, что по решению Государственной экологической инспекции временно запрещается работа Одесского дельфинария «Немо».

Специалисты-экологи проверили дельфинарии в Автономной республике Крым и 7 городах Украины, в том числе - в Одессе. Результаты проверки показали грубые нарушения требований природоохранного законодательства (незаконное использование земельных участков, строительство дельфинариев без согласования с Минприроды и выводов экологической экспертизы и прочее).

Также специалисты отметили, что во всех дельфинариях не имеется разрешений на использование животных в зрелищных мероприятиях, кроме того - дельфины не контактируют с природной средой, что является недопустимым.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей природной среды, руководители дельфинариев получили предписания ликвидировать нарушения, а одесский и киевский дельфинарии временно закрыты.

В то же время, тренер дельфинария «Немо» Дмитрий Урывский говорит, что, хоть неделю назад и прошла комплексная проверка дельфинариев экологами, нарушений в содержании дельфинов выявлено не было: «Проверка показала, что содержание дельфинов идеальное».

likar.info