ВОЗ призвала легализовать метадоновую терапию

Европейский регион ВОЗ является единственной территорией, где темпы эпидемии ВИЧ-инфекции продолжают нарастать. Об этом заявила, выступая на конференции ВОЗ в Москве, глава регионального бюро ВОЗ Сюзанна Якаб, сообщает корреспондент "МедНовостей".

В своем приветственном слове к участникам конференции Якаб напомнила, что в отличие от других регионов мира, число регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции в странах Европы и Центральной Азии ежегодно увеличивается. В таких условиях, считает Якаб, для борьбы с эпидемией необходимо использовать новые научно обоснованные методы профилактики ВИЧ-инфекции.

В число таких методов, подчеркнула глава регионального бюро ВОЗ, входят программы снижения вреда, в том числе заместительная опиоидная терапия – обеспечение контролируемого доступа к препаратам опиоидной группы метадону и бупренорфину для наркоманов, употребляющих уличные инъекционные наркотики.

Якаб признала, что власти некоторых государств Европейского региона считают неприемлемыми предлагаемые ею методы профилактики ВИЧ-инфекции. Вместе с тем Якаб подчеркнула, что мировое научное располагает достаточным объемом данных для того, чтобы счесть эти методы эффективными и безопасными.

Россия является одной из немногих стран Европейского региона ВОЗ, отказывающейся от внедрения заместительной опиоидной терапии. О неприемлемости легализации метадона неоднократно заявляли руководители ФСКН, Роспотребнадзора и Минздравсоцразвития.Ряд чиновников российского Минздрава высказывали также сомнения в целесообразности дальнейшего существования программ снижения вреда (обмен шприцев и распределение презервативов среди представителей групп риска), действующих в ряде регионов РФ.

medportal.ru