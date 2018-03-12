Перепады погоды вызывают тяжелую простуду

Еще каких-нибудь пару недель на улице было +30, а сегодня лишь +10 градусов. Такие перепады в погоде могут иметь весьма пагубные последствия для здоровья. Ведь организм, уже перестроившийся "под жару", может не выдержать резкого колебания температур и дать сбой. Как этого грамотно избежать рассказала врач-терапевт Вера Соловьева.

- Казалось бы, когда жара кончилась, люди должны чувствовать себя лучше, но это далеко не так, - считает специалист. - Дело в том, что мы уже успели "акклиматизироваться", наш организм приспособился к высоким температурам, и если вдруг температура падает, да еще так резко, как сейчас, последствия могут быть самыми разнообразными.

Прежде всего, это, конечно, переохлаждение. Во время жары или отпуска в жарких странах наша терморегуляция постепенно стабилизировалась за счет повышения теплоотдачи. Настало прохладное время, а организм продолжает отдавать тепло. В результате мы элементарно мерзнем, хотя раньше такая температура показалась бы нам нормальной.

К тому же, нам психологически трудно "перейти в осень". Мы продолжаем носить легкую одежду, открывать форточки... Спохватываемся, когда подхватываем воспаление легких...

- Но возможная простуда - не единственное последствие акклиматизации, - утверждает Вера Соловьева. - Во время жары наши сосуды расширяются, а в холод сужаются. А если человек гипертоник? Многие мои пациенты жалуются, что в жару чувствовали себя прекрасно, так как у них не было давления. А как только похолодало, вернулись привычные головные боли - давление сразу подскочило...

Кроме того, акклиматизация может быть чревата и другими симптомами плохого самочувствия - тошнотой, рвотой, расстройством желудка... К сожалению, мы не всегда связываем это именно с акклиматизацией и можем считать, что у нас элементарное отравление.

- Очень сильно влияет на здоровье и смена часовых поясов, - говорит врач. - В этом случае вы будете страдать не только от плохого самочувствия, связанного с температурными перепадами, но еще и от сбоя биологических часов: днем вам может страшно хотеться спать, а ночью вы не сможете заснуть.

Как же свести все эти неприятные последствия к минимуму? Вот какие советы дает специалист.

1. Ведите здоровый образ жизни! Если человек регулярно занимается спортом, он гораздо легче переносит перегрузки, связанные с акклиматизацией.

2. Обратите внимание на правильное питание. Летом в вашем рационе должно присутствовать как можно больше витаминов, а вот алкоголь лучше совсем исключить.

3. Принимайте адаптогены - общеукрепляющие средства растительного происхождения. К ним относятся, например, препараты женьшеня, лимонника, элеутерококка и золотого корня.

4. Если на улице прохладно, то одевайтесь по погоде. Избегайте сквозняков. Не изображайте из себя закаленного человека, если на самом деле вы им не являетесь.

5. В поездку на курорт лучше отправляться не с первого дня отпуска, а хотя бы через несколько дней после его начала. За это время вы успеете начать жить в "отпускном" ритме, и вам проще будет адаптироваться к новым условиям, которые поджидают вас на отдыхе.

6. Если вы едете в отпуск, не забудьте захватить с собой "аптечку туриста".

В ней обязательно должны присутствовать валидол, нитроглицерин (на отдыхе нередки сердечно-сосудистые проблемы), таблетки от головной боли, антигистаминные препараты (кто знает, не возникнет ли у вас аллергии на экзотическую пищу или растения!), кремы от загара, а также от ожогов, порезов, ушибов и ссадин, лейкопластырь (ведя в отпуске активный образ жизни, вы рискуете получить различные травмы).

Возьмите с собой в дорогу побольше жидкости - воды, сока или чая, они помогут вывести токсины из организма.

7. Если вы недавно вернулись с курорта, и у вас ни с того ни с сего начались понос или рвота, не ждите, что "пройдет само" и не занимайтесь самолечением!

Немедленно обратитесь к врачу! Дело может быть не только в акклиматизации, но и в инфекции, которую вы подхватили на отдыхе. Если оставить ее развиваться, то возможен даже летальный исход.

8. Рассчитывайте отпуск так, чтобы после возвращения из теплых краев отдохнуть хотя бы несколько дней до выхода на работу, а не попадать сразу "с корабля на бал". За эти дни вам нужно будет "перестроить" организм, войти в прежнюю колею и подготовиться к началу трудовой деятельности. Ведите спокойный образ жизни, побольше спите.

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