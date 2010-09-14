Депутаты ВР отказались зачислять декрет в трудовой стаж

Верховная Рада отказалась ввести зачисление в трудовой стаж периода нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №4694 проголосовали 38 депутатов при минимально необходимых 226.

Проект закона предполагал внесение изменений в статьи 11 и 19 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предполагающих зачисление в страховой стаж периода нахождения в отпусках в связи с беременностью и родами.

Кроме того, документ предусматривал внесение изменений в статью 40 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для предотвращения снижения коэффициента зарплаты (дохода), учитываемого при расчете пенсии.

В соответствии с такими изменениями предполагалось, что по желанию застрахованного лица при расчете пенсии могут исключаться периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста, периоды прохождения службы в Вооруженных Силах, Службе Безопасности Украины, Министерстве внутренних дел, периоды ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы или за престарелым лицом, требующим постоянного ухода.

ubr.ua