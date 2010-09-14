Украина и ЕС проведут конференцию к 25 г. аварии на ЧАЭС

Украина и Европейский Союз проведут конференцию к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

«Это мероприятие станет продолжением Вашингтонского саммита по вопросам нераспространения ядерного оружия», - сказал украинский Президент.

***Чернобыльская катастрофа была вызвана разрушением 26 апреля 1986 года четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Разрушение имело взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Катастрофа считается наибольшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическим убыткам.