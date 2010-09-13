Ровенские милиционеры открыли в своей больнице «соляную пещеру»

В ведомственной больнице Ровенского областного главка милиции открыт уникальный лечебно-оздоровительный комплекс «Соляная пещера».

Как передает корреспондент УНИАН, для ее оборудования завезено из Крыма свыше 3 тысяч тонн морской соли, которая содержит все необходимы микроэлементы для моделирования уникального микроклимата.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД, отныне здесь будут оздоравливаться не только работники милиции, пенсионеры и ветераны органов внутренних дел, но и жители области.

По словам руководителя областной милиции Олега САЛО, строительство непосредственно соляной пещеры обошлось в 160 тысяч гривен, не учитывая расходов на ремонтные работы. «Ведь на месте, где сейчас расположена галокамера, были подвальные складские помещения. Средства на это благородное дело выделены за счет поступлений от платных услуг, которые предоставляет ровенская больница УМВД. До обустройства комплекса приобщились и спонсоры», - пояснил главный милиционер области.

Он также сообщил, что есть договоренность с областным управлением здравоохранения о прохождении бесплатно реабилитационных курсов в соляной пещере для тяжелобольных пациентов. Для жителей города и области сеанс в соляной пещере, который длится 45 минут, будет стоить 30 гривен, а для детей - 15.

Подобный оздоровительный комплекс открыт впервые в системе органов внутренних дел Украины, отметили в пресс-службе.