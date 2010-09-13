Приказ Минздрава о диспансеризации не нарушает права человека

Приказ Министерства здравоохранения Украины №728 от 28 августа 2010 года «О диспансеризации населения» никоим образом не нарушает права человека.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе, которая проанализировала соответствующий приказ Минздрава.

Как отметили правозащитники, основанием для анализа стали многочисленные публикации в СМИ и заявления некоторых общественных организации о якобы существующей опасности противоправных ограничений или нарушений прав человека в результате нового порядка диспансеризации населения, который вводится данным приказом.

“Из текста приказа не вытекает, что диспансерный осмотр взрослых будет обязательным, или, тем более, - принудительным. К сожалению, некоторые журналисты и общественные деятели путают добровольность диспансеризации с обязательным перечнем обследований и исследований, которые включены в программу диспансерного осмотра”, - подчеркнули в ВПГ.

Из приказа вытекает лишь единственная обязательность – обязанность органов здравоохранения создать условия для того, чтобы все желающие могли пройти ежегодную диспансеризацию. Также ничего не сказано и о том, что диспансеризация может не быть бесплатной, отмечают правозащитники.

Относительно данных о состоянии здоровья людей, прошедших диспансеризацию, то они будут представлять конфиденциальную информацию о человеке, которая охраняется законом. В случае, если впоследствии в Украине будет введена система общеобязательного государственного медицинского страхования, данные, полученные в ходе диспансеризации, могут быть использованы для персонификации запланированных расходов для медицинского обслуживания человека, и никакого нарушения права на приватность в этом не усматривается, подчеркивается в сообщении правозащитников.

Также, по их словам, государство имеет право стимулировать участие людей в диспансеризации, в частности и путем введения схем возвращения средств, потраченных человеком на лечение, при наличии введенной законом системы страховой медицины.

Винницкая правозащитная группа не берется оценивать потенциальную эффективность и финансовую возможность введения системы диспансеризации всего взрослого населения, однако, с точки зрения прав человека, предложения Минздрава Украины, которые содержатся в приказе №728, являются безукоризненными, отмечается в сообщении.