В Евпаторийской больнице - уже 67 учеников, отравившихся в школьной столовой

В Евпатории количество детей, которые отравились в школьной столовой, возросло до 67 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 12 сентября в инфекционное отделение Евпаторийской детской клинической больницы с предварительным диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализированы еще 4 ученика начальных классов местной общеобразовательной школы №12, которые 10 сентября питались в школьной столовой. Всего в столовой питались 167 учеников.

На сегодняшний день в больнице находятся 67 детей. Течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

В очаге заболевания работает комиссия Министерства здравоохранения. Специалистами городской и республиканской СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Предварительная причина заболевания - нарушение технологии приготовления еды.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в АР Крым.