Фармацевтическая отрасль приветствовала своих победителей

В Национальном Дворце культуры и искусств состоялась торжественная церемония награждения победителей XI конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины «Панацея 2010».

Около 4 тыс. специалистов фармацевтического сообщества собрались на торжественной церемонии конкурса «Панацея» почтить победителей: провизоры, аптекари, врачи, руководители компании, маркетологи, дистрибьюторы, логисты, представители предпринимательства, деятели науки, представители МЗ Украины и госслужащие и студенты.

Поздравить украинских коллег на торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Панацея» приехали специалисты и производители лекарственных средств из Германии, Австрии, Польши, Швеции, Словении, Швейцарии, Израиля, Индии, Норвегии и Канады.

Победители конкурса определяются на основе аналитических исследований проводимых в течение года такими компаниями как: «Бизнес-Кредит», «Comcon Pharma Ukraine», «SMD», «MDM» и международной маркетинговой компанией «MASMI-UKRAINE».

Исследования охватывают всю территорию Украины (25 областей и АР Крым) и проводятся с целью определить лучших представителей фармацевтической отрасли Украины в следующих номинациях: «Аптека года», «Аптечная сеть года», «Компания года», «Дистрибьютор года», « Препарат года »,« Аптекарь года »,« Менеджер года »,« Деятель отрасли ».

В номинации «Аптека года» лучшей признана аптека № 260 Коммунального предприятия «Лекарства Украины» г. Чернигов.

В номинации «Сеть года» признан сеть аптек TAS

Лучшим аптекарем в номинации «Аптекарь года» признан заведующего Полтавской Центральной районной аптеки № 250 провизор первой категории Анатолий Решетняк.

В номинации «Менеджер года» лучшим признан Главного исполнительного директора корпорации «Артериум» Денис Васильевич Гарцилов.

В номинации «Деятель отрасли» победил Президент Аптечной профессиональной ассоциации Украины Михаил Францевич Пасечник.

Лучшей компанией года признано отечественную фармацевтическую компанию ОАО Фармак.

В номинации «Дистрибьютор года» победу одержала компания «Оптима Фарм».

В номинации «Социальный проект года» был был признан совместный проект компании «Новартис» и Минздрава Украины «Право жить».

Конкурс «Панацея» стал главным событием 2010 года в жизни фармацевтического сообщества Украины. Желаем всем участникам фармрынка и дальше сохранять свое стремление к вдосконалости и преданности делу своей жизни.

Ждем всех на XII конкурс «Панацея 2011»!