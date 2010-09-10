Власти Украины считают Черное море грязным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что грязное Черное море и плохо функционирующие очистные сооружения негативно отражаются на имидже курортов Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Симферополе сегодня.

«Я в этом году отдыхал в Крыму и обратил внимание, что море грязное. Будем выделять деньги и строить очистные сооружения… Над нами смеются и сбрасывают всякий мусор с тем, чтобы на платить за утилизацию в порты. Мы не можем порядок навести», - сказал премьер на совещании по экономическому развитию Крыма.

Он призвал власти Автономии обратить внимание на эту проблему.

«Если я в следующем году увижу в море бытовой мусор – не обижайтесь», - сказал Н.АЗАРОВ собравшимся.

Один из участников совещания предложил штрафовать недобросовестных судовладельцев, на что премьер ответил: одними штрафами проблемы не решишь, нужно фиксировать корабли, которые сбрасывают отходы.

«Давайте пограничников заинтересуем, часть штрафов им отдадим на поощрение к зарплате, чтобы не было формального отношения (к работе)», - сказал глава Кабмина.

По мнению Н.АЗАРОВА, чистота моря – это один из главных факторов, определяющих привлекательность курорта.

«Наличие современных очистных сооружений - первостепенная проблема (Крыма), и мы ее решим за несколько лет», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, премьер провел свой летний отпуск в Крыму.