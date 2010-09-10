Возбуждено уголовное дело по Нежинскому детскому интернату

Прокуратура Нежинского района Черниговской области возбудила уголовное дело по факту покушения на хищение материальных ценностей в Нежинском детском доме-интернате для детей с поражением центральной нервной системы.

Об этот сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в интервью еженедельнику «Профиль». «Вопросы у следователей возникли и к явно завышенным ценам ремонтных работ, проведенных в этом интернате. Как оказалось, ремонтом занимался сожитель руководителя интерната», - рассказал генпрокурор.

Комментирую появившуюся информацию о якобы чудовищных «маски-шоу», которые Черниговский УБОП устраивает в упомянутом детском доме-интернате, генпрокурор заявил: «Никаких бронежилетов и автоматов не было и в помине. В этом меня убедил прокурор Черниговской области Сергей МИРОШНИЧЕНКО. Если это не так – к нему будут приняты меры дисциплинарного воздействия. Вплоть до увольнения».

Как сообщал УНИАН, на протяжении 11-16 августа из Нежинского детского интерната, где живут дети с поражениями центральной нервной системы, были госпитализированы 16 детей и взрослых с диагнозом “острая респираторная вирусная инфекция”.

16 августа Генеральная прокуратура Украины поручила подчиненным прокурорам проверить соблюдение законодательства относительно условий содержания и воспитания детей с недостатками развития, которые воспитываются в интернатных учреждениях для лиц с недостатками развития системы Министерства труда и социальной политики.