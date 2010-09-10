Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что усыновление украинских детей не является «теневым бизнесом».

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль». О.МЕДВЕДЬКО сообщил, что за последние полтора года с участием прокуроров рассмотрено 1 350 дел об усыновлении украинских детей иностранными гражданами.

Генеральный прокурор отметил, что «не всегда позиции прокуратуры и суда совпадают». Так, за указанный период прокурорами через апелляцию было отменено 19 незаконных судебных решений. В частности, по его данным, в Одесской области граждане США пытались усыновить несовершеннолетнего ребенка, разъединив его с братом. В Луганской области американские подданные с нарушением законодательства пытались удочерить 15-летнию девочку. В данном случае, не разъяснив ей возможных правовых последствий, в частности, невозможность двойного гражданства.

«Касательно уголовных дел, возможно, я кого-то разочарую, но у нас их практически нет. В 2009 году было два уголовных дела, возбужденных по ст. 169 УК Украины – трое лиц осуждены к лишению свободы (условно) с испытательным сроком», - отметил генпрокурор. «Я не могу говорить о незаконном усыновлении украинских детей как о «теневом бизнесе» и, соответственно, о его коррупционной составляющей. Возможно, имеется информация, о которой не известно отечественным правоохранительным органам. Но я основываюсь на конкретных фактах», - подчеркнул он.