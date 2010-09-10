Институт им. Шалимова не причастен к торговле органами?

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО порекомендовал милиции не торопиться с публичными обвинениями врачей Института им. Шалимова в причастности к незаконной торговле органами.

Об этом он сказал в интервью журналу «Профиль».

«Я бы не спешил с подобными утверждениями относительно уважаемого медицинского учреждения. Если мы примем решение возбудить уголовное дело в отношении конкретных участников, тогда и можно будет говорить об этом как об установленном факте», - заявил генпрокурор.

Он рассказал, что в этом году Закарпатской области действительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 УК Украины – это торговля людьми с целью эксплуатации (под эксплуатацией подразумевается торговля органами). «Установлена группа лиц, включая гражданина Израиля и двух граждан Украины, которые подыскивали доноров для пересадки почек. Нам известно о 39 фактах операций по трансплантации. Не только в нашей стране, но и в Азербайджане. И даже на Эквадоре. Эти данные сейчас проверяет милиция в ходе следствия», - сообщил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, начальник Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины Юрий КУЧЕР 5 августа заявил, что ликвидирована транснациональная преступная группировка, которая занималась незаконной трансплантацией почек. В состав группировки входили четверо ведущих врачей киевской клиники им. Шалимова. По его словам, в эту ОПГ входили двенадцать лиц, руководил которыми гражданин Израиля.

Установлено, что эта ОПГ около трех лет с помощью сети Интернет вербовала и перемещала за границу в Азербайджан и Эквадор граждан Украины, России, Молдовы, Беларуси и Узбекистана с целью изъятия у них почек для дальнейшей трансплантации богатым реципиентам в Израиле, странах Европы и Азии.

Также операции по «черной трансплантологии» иногда осуществлялись украинскими врачами в Киеве, а иногда они выезжали для предоставления «медицинской помощи» за границу. Как правило, по словам Ю.КУЧЕРА, донорами становились малообеспеченные граждане, которым предлагали продать свою почку за 10 тыс. долл. при этом наибольший «спрос» имели доноры-женщины в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие хорошее состояние здоровья.

6 августа юрист Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Академии медицинских наук Украины Оксана ГУЗЬ заявила, что ни один из врачей столичной клиники Шалимова не занимается незаконной трансплантацией органов. По ее словам, обвинения МВД относительно того, что в состав транснациональной преступной группировки, которая занималась незаконной трансплантацией почек, входило четверо ведущих врачей киевской клиники Шалимова - безосновательные.