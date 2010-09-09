Украинские военные медики участвуют в учениях в Черногории

Сегодня в черногорском городе Подгорица начинаются многонациональные учения медицинских подразделений “Медкер – 2010”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в нынешних учениях принимают участие специалисты медицинских служб вооруженных сил 15 стран мира.

От медицинской службы Вооруженных Сил Украины к учениям привлечено 20 военных медиков во главе с подполковником медицинской службы Виктором ТРЕТЬЯКОВЫМ. В частности, в группу украинских военных медиков вошли представители главного военно-медицинского клинического центра, Военно-медицинских клинических центров Центрального, Южного, Северного, Западного и Крымского регионов, Научно-исследовательского института проблем военной медицины Вооруженных Сил Украины и Украинской военно-медицинской академии.

По легенде “Медкер – 2010”, медицинские силы быстрого реагирования будут оказывать помощь условным пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учения будут проходить в несколько этапов. Так, с 10 до 14 сентября будет проходить академическая фаза учений, а с 16 до 21 сентября – полевая фаза.

В частности, в ходе академической фазы маневров военные медики из разных стран ознакомятся с системами планирования и медицинского обеспечения операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, взрывов и пожаров, с медицинскими технологиями и нормативами, которые используются персоналом экспедиционного госпиталя медицинской службы Военно-воздушных сил США.

Во время полевой фазы “Медкер – 2010” участники учений практически отработают вопросы оказания медицинской помощи условным пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления их эвакуации с привлечением санитарного автомобильного транспорта и санитарной авиации вооруженных сил Черногории.

Многонациональные учения медицинских подразделений “Медкер – 2010” продлятся до 22 сентября.