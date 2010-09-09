Отрегулировали вопросы помещения детей в распределители

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно помещения детей в приемники-распределители для детей".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 246 народных депутатов из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что лицо в возрасте, старше одиннадцати лет, подозреваемое в совершении общественно опасного деяния, которое подпадает под признаки деяния, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, и которое не достигло возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, и в отношении которого достаточно оснований считать, что оно будет уклоняться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать противоправную деятельность, может быть заключено в приемник-распределитель для детей сроком до 30 суток. Этот срок при наличии оснований может быть продлен решением суда еще до 30 суток. Вопрос помещения такого лица в приемник-распределитель для детей решается судом по предоставлению следователя или органа дознания при согласии прокурора, с учетом особенностей, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 447 этого Кодекса, немедленно. На решение суда прокурором, законным представителем, защитником несовершеннолетнего и самим несовершеннолетним на протяжении трех суток со дня принятия такого решения может быть подана апелляция к апелляционному суду. Подача апелляции не останавливает выполнения решения суда о помещении ребенка в приемник-распределитель для детей.

По окончании сроков, указанных в части первой этой статьи, начальник приемника-распределителя для детей обязан немедленно освободить ребенка и передать его родителям или лицам, их заменяющим.

Согласно закону, приемники-распределители для детей – специальные учреждения органов внутренних дел, предназначенные для временного содержания детей в возрасте, старше 11 лет. Приемники-распределители для детей создаются в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе и действуют согласно положению, утвержденному приказом Министерства внутренних дел Украины. Права и обязанности должностных лиц приемников-распределителей определяются положением о приемниках-распределителях для детей. Приемники-распределители для детей являются юридическими лицами. В приемниках-распределителях для детей дети помещаются по решению суда. Срок пребывания ребенка в приемнике-распределителе для детей определяется судом в зависимости от наличия объективных оснований для его содержания в этом учреждении.

Не подлежат доставке в приемники-распределители для детей дети, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или токсичных веществ, а также психически больные дети с выраженными симптомами болезни.

Порядок содержания детей, заключенных в приемники-распределители для детей, определяется правилами внутреннего распорядка приемнка-распределителя для детей, утвержденными Министерством внутренних дел Украины. Закон вступает в силу со дня его опубликования.