В Киеве состоится І Конгресс по защите прав пациентов

14-15 октября в Киеве состоится первый конгресс организаций, которые защищают права пациентов в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель союза защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

Организаторы конгресса отмечают, что сегодняшние процессы развития и оптимизации системы здравоохранения в Украине должны осуществляться при активном участии пациентов. “Именно сейчас следует решить не только вопросы, связанные с организацией и качеством предоставления медицинской помощи и использованием новых технологий в биологии и медицине, но и поставить во главу угла вопрос законодательного обеспечения этого процесса, прежде всего, защиты прав пациента”, – отмечают в пресс-релизе организаторы мероприятия. Они считают, что при этом многое зависит от выполнения таких законов на местах, и здесь активность общества, местных организаций пациентов должна играть решающую роль.

Президент Врачебной ассоциации Николаевского региона Виктор ГЛУХОВСКИЙ заметил, что в Украине в отличие от стран Европы мало организаций, которые занимаются правами пациентов, и это свидетельствует о недостаточном развитии гражданского общества. Также он отметил, что со своей стороны государство фактически не обращает внимания даже на те организации, которые есть и работают. “В нашем здравоохранении голос общины практически нулевой. Повысить голос этих организаций необходимо в Украине”, – сказал он.

Организаторы конгресса ставят целью интегрировать интеллектуальный потенциал организаций пациентов, профессиональных ассоциаций врачей, других профильных объединений и благотворительных организаций. Организатором конгресса выступила Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов “Здоровье нации” при содействии общественных организаций “Украинская медико-правовая организация”, “Инициативы в общественном здравоохранении ” и организации “Информационный центр по биоэтике”.