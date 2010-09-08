Ахметов передает в Донецкий центр детской кардиохирургии все средства, полученные от ВР

В текущем году все полученные в Верховной Раде Украины средства народный депутат Ринат АХМЕТОВ передает в Донецкий центр детской кардиохирургии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО, комментируя информацию еженедельника "Зеркало Недели" о том, что Р.АХМЕТОВ не отказался от материальной помощи при выходе в плановый отпуск.

«В связи с этой публикацией и перепечаткой ее рядом СМИ считаю необходимым в очередной раз заявить: Ринат Леонидович АХМЕТОВ с начала депутатской деятельности и до сегодняшнего дня всю зарплату народного депутата и дополнительные выплаты Верховной Рады в полном объеме направлял и направляет на благотворительную адресную помощь»,- отметила Е.ДОВЖЕНКО.

По ее словам, в текущем году все полученные в Верховной Раде средства Р.АХМЕТОВ передает в Донецкий центр детской кардиохирургии.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Зеркало недели», от материальной помощи на оздоровление при выходе в плановый отпуск отказались лишь шесть депутатов Верховной Рады. В их числе нет Рината АХМЕТОВА, Тариэла ВАСАДЗЕ, Богдана ГУБСКОГО, Константина ЖЕВАГО, Александра ФЕЛЬДМАНА и многих других представителей разных политсил, которых считают самыми состоятельными людьми Украины.