Кировоградщине нужно эффективнее работать над госзаказом медкадров

Заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОСТОВЕНКО считает, что руководству Кировоградской области нужно эффективнее работать над госзаказом медицинских кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.МОСТОВЕНКО сообщила во время совещания с участием губернатора области по поводу расследования гибели двух беременных женщин в медицинских заведениях Кировограда.

По словам Р.МОСТОВЕНКО, в областном бюджете нужно предусмотреть средства на обучение талантливых студентов по договоренностям с медицинскими заведениями образования. «Срок отработки необходимо увеличить с 2 до 7 лет, при этом молодого специалиста нужно обеспечить жильем, всеми необходимыми условиями, чтобы он никуда потом не захотел уезжать», - отметила заместитель министра.

Как сообщила областной акушер-гинеколог Ирина БОНДАРЕНКО, сегодня в Кировоградской области ощущается острая нехватка специалистов гинекологического профиля. «Области сегодня не хватает 80 акушеров-гинекологов», - сообщила она. И.БОНДАРЕНКО также признала, что причиной смерти двух беременных стал именно человеческий фактор.

С начала года в Кировоградской области умерли 6 беременных женщин, из них 4 – от тяжелой формы пневмонии во время эпидемии гриппа. Еще 2 смертельных случая произошли 21 июля и 12 августа.

По факту смерти роженицы в областной больнице прокуратура возбудила уголовное дело, врачам инкриминируют ненадлежащее выполнение обязанностей. Также изучаются обстоятельства гибели роженицы в городском роддоме №2, где женщина умерла от осложнений после кесарева сечения.

Главный врач Кировоградской областной больницы Николай ШЕВЧУК признал, что за беременной не проводилось динамическое наблюдение, а дежурный врач не воспользовался лабораторными возможностями заведения, чтобы своевременно выявить у пациентки патологию. При этом он отверг обвинение в не оказании помощи из-за отсутствия у женщины денег на лечение.