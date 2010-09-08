ВР освободит от взноса заказчиков строительства зданий больниц

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины «О планировании и застройке территорий» относительно зданий социальных заведений: образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 238 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на освобождение от паевого участия (взноса) в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта заказчиков строительства зданий социальных заведений: образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения (школ, детских садов, заведений культуры, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, стадионов, спортивных площадок, больниц, медицинских центров, детских оздоровительных лагерей, других оздоровительных и санаторно-курортных заведений и др.).