Депутаты предлагают ввести госпомощь на детей 3-18 лет

Народные депутаты Украины от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Олег ЛЯШКО, Иван КИРИЛЕНКО и Александр СТЕШЕНКО предлагают ввести новый вид государственной помощи семьям с детьми – на воспитание ребенка с 3-летнего возраста до достижения 18 лет.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» №7096 от 7 сентября 2010 года, текст которого размещен на официальном парламентском портале.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, данным документом предусматриваются дополнительные расходы государственного бюджета, поэтому предлагается сократить расходы на содержание органов государственного управления. «Это и будет источником дополнительных доходов для покрытия увеличения расходов бюджета», – говорится в пояснительной записке.