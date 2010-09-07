ВР планирует запретить ликвидацию оздоровительных заведений или их перепрофилирование

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в аренду оздоровительных заведений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается запретить принятие органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о ликвидации, перепрофилировании (изменении основного вида экономической деятельности), а также отчуждении и передачи в аренду оздоровительных заведений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом населения, и прекратить выполнение ранее принятых решений по этому вопросу.

В этом проекте документа под термином “оздоровительное заведение” следует понимать постоянно или временно действующее специально организованное или приспособленное заведение, основным видом деятельности которого является осуществление комплекса мероприятий социального, медицинского, гигиенического, спортивного характера, направленных на улучшение и укрепление физического и психического состояния здоровья населения.